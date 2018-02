POL-KR: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht!

Krefeld (ots) - Die Polizei Krefeld hat am gestrigen Freitag (23. Februar 2018) vier Einbrüche im Stadtgebiet registriert.

In Inrath-Kliedbruch gab es zwei Einbrüche. Unbekannte brachen in eine Doppelhaushälfte auf der Straße Hohen Dyk ein. Gegen 18:45 Uhr hörten Anwohner Krach und benachrichtigten die Polizei. Es wurde vor Ort festgestellt, dass Einbrecher ein Loch in eine Fensterscheibe geschlagen hatten. Obwohl die Polizei schnell am Tatort war, konnten die Einbrecher nicht mehr angetroffen werden. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet.

Weiterhin wurde im Zeitraum zwischen 17:35 und 19:50 Uhr auf dem Dahlerdyk eingebrochen. Die Einbrecher versuchten zunächst das Terrassenfenster aufzuhebeln. Weil dies misslang, schlugen sie die Verglasung der Terrasentür ein. So gelangten sie in das Haus und durchsuchten alle Zimmer. Es wurde diverser Schmuck entwendet.

In Benrad-Süd auf der Straße Tackheide hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses auf, welches schon längere Zeit unbewohnt ist. Die Polizei war um 17:30 Uhr informiert worden. Von daher ist der genaue Tatzeitraum nicht bekannt. Sämtliche Räume waren durchwühlt worden, ob etwas fehlt kann nicht gesagt werden.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Krefeld-Stadtmitte zwischen 07:00 und 17:00 Uhr auf dem Preußenring. Die Personen gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und brachen gewaltsam eine Wohnungstür im Erdgeschoss auf und begingen alle Zimmer. Die Einbrecher flüchteten vermutlich mit diversem Schmuck.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (140)

