POL-KR: Fischeln: Radfahrer beschädigt Auto und flüchtet

Krefeld (ots) - Heute Mittag (23. Februar 2018) hat ein Mann mit seinem Fahrrad auf der Kölner Straße das Auto eines 21-jährigen Krefelders beschädigt. Anschließend flüchtete der Radfahrer. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei Krefeld sucht Zeugen.

Der Krefelder wartete gegen 13:30 Uhr in seinem VW Golf an der Kölner Straße vor dem Fischelner Rathaus an einer roten Ampel. Als die Ampel grün zeigte und der Krefelder gerade losfuhr, überholte ihn auf der rechten Straßenseite ein Mann auf seinem Fahrrad. Dabei touchierte er mit seinem Lenker den VW und zerkratzte dabei den Lack des Fahrzeugs.

Obwohl der Krefelder dem Fahrradfahrer noch hinterherrief, flüchtete dieser über die Kölner Straße. Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit roter Kapuzenjacke und dunkler Hose. Er fuhr ein schwarzes Sportfahrrad.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (139)

