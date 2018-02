POL-KR: Staatsschutz ermittelt nach Nazi-Schmierereien

Krefeld (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch (21. Februar 2018) bis heute (23. Februar 2018) an mehreren Straßen in der Innenstadt Nazi-Symbole an Häuserfassaden geschmiert. Der Staatsschutz der Polizei Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe.

Sowohl an der Roßstraße, der Thomasstraße, am Alten Deutschen Ring, am Deutschen Ring sowie an der Marktstraße haben die Unbekannten mehrere Hakenkreuze, das "SS"-Symbol sowie die "88" geschmiert. Ebenfalls zu lesen ist mehrfach der Schriftzug "Nazi-Kiez". Anwohner hatten sich in den vergangenen Tagen vermehrt bei der Polizei beschwert und auch Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Die Polizei Krefeld bittet nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich zu melden unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (138)

