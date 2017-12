POL-KR: Einbrecher auf frischer Tat in Benrad festgenommen

Krefeld (ots) - Am heutigen Morgen (Samstag, 23.12.2017)gegen 01.15 Uhr wurden Zeugen auf verdächtige Geräusche in einer Firma auf dem Krützpoort aufmerksam. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte nahmen Klopfgeräusche wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung flüchteten drei Personen aus dem Gebäude in Richtung St.-Töniser-Straße. Alle drei flüchtigen konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Sie hatten sich Zugang zu einem Möbellager verschafft und versucht, einen Tresor aufzuhebeln. Die Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell