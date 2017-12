POL-KR: Bei Festnahme: Polizei gibt Warnschuss ab

Krefeld (ots) - In der Nacht zu Freitag (22. Dezember 2017) haben Beamte der Polizei Krefeld zwei Einbrecher vorübergehend festgenommen und dabei Warnschüsse abgegeben. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 04:30 Uhr löste der Einbruchalarm eines Supermarktes an der Gladbacher Straße aus. Wenig später traf der erste Streifenwagen am Tatort ein. Die Beamten konnten zwei Männer im Inneren des Marktes erkennen. Als die Einbrecher die Polizei erkannten, verließen sie das Geschäft und liefen bedrohlich auf die Beamten zu. Der polizeilichen Aufforderung, stehen zu bleiben, kamen sie nicht nach sondern näherten sich weiterhin den Beamten. Vor der Festnahme gab ein Polizeibeamter gerechtfertigt zwei Warnschüsse in die Luft ab. Daraufhin ließen sich die Verdächtigen festnehmen. Es wurde niemand verletzt.

Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob die beiden Tatverdächtigen (27 und 28) dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. (794)

