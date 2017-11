POL-KR: Bockum: Einbrecher klettern über Dach - Zeugen gesucht

Krefeld (ots) - Am Mittwoch (15. November 2017) hat die Polizei Krefeld einen Einbruch in ein Haus an der Emil-Schäfer-Straße in Bockum registriert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen 5 Uhr morgens und 12:40 Uhr kletterten Unbekannte über das Flachdach eines Hauses an der Emil-Schäfer-Straße und gelangten so an die rückwärtig gelegene Terrassentür. Diese brachen die Täter auf. Im Anschluss durchsuchten sie das komplette Haus nach Wertgegenständen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (698)

