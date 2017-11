POL-KR: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Krefeld sucht Farbschmierer

1 weiterer Medieninhalt

Krefeld (ots) - Auf Beschluss des Amtsgerichts Krefeld veröffentlicht die Polizei Krefeld ein Foto eines Tatverdächtigen, der im Juni und Juli 2017 mehrere Straßenbahnen der Stadtwerke Krefeld mit Graffiti beschmiert und so beschädigt haben soll.

Der Tatverdächtige hat am 28. Juni 2017 zwischen 17 und 20 Uhr, sowie am 22. Juli 2017, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr, Fenster und Wände in Straßenbahnen der Linien 043 und 041 der Stadtwerke Krefeld mit Graffiti beschmiert.

In beiden Fällen wurden dieselben Schriftzeichen verwendet, weshalb die Polizei vom gleichen Täter ausgeht. Die Tat im Juli wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit diesen Aufnahmen sucht die Polizei Krefeld nun öffentlich nach dem Farbschmierer.

Der Mann ist etwa 18 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,85 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Die Polizei fragt nun: Wer kennt den Mann auf den Fotos und kann Hinweise geben? Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (693)

