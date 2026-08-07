PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Folgemeldung nach Weinfest-Ermittlungen

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (1. August, gegen 22:10 Uhr) eskalierte eine Situation auf dem Weinfest auf der Königstraße, bei der ein Mann (63) verletzt wurde und die Polizisten mehrere Strafanzeigen schrieben.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6326343

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der 63-Jährige mit medizinischen Vorkenntnissen als Ersthelfer fungiert und ist einem Mann zur Hilfe geeilt - ohne von der vorherigen sexuellen Belästigung zu wissen. Als der 63-Jährige dem unbekannten Mann helfen wollte, schlugen ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger auf den Ersthelfer ein. Sie schlugen ebenso in Richtung von Sicherheitsmitarbeitern, die den Unbekannten zunächst festhielten.

Der Mann, dem der 63-Jährige helfen wollte, ist bislang unbekannt und steht im Verdacht, die sexuelle Belästigung zum Nachteil der 21-Jährigen begangen zu haben. Ein Tatverdacht gegen den 63-Jährigen hat sich nicht bestätigt.

Die Ermittler suchen demnach weiterhin Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren