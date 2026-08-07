Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Folgemeldung nach Weinfest-Ermittlungen

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (1. August, gegen 22:10 Uhr) eskalierte eine Situation auf dem Weinfest auf der Königstraße, bei der ein Mann (63) verletzt wurde und die Polizisten mehrere Strafanzeigen schrieben.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6326343

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der 63-Jährige mit medizinischen Vorkenntnissen als Ersthelfer fungiert und ist einem Mann zur Hilfe geeilt - ohne von der vorherigen sexuellen Belästigung zu wissen. Als der 63-Jährige dem unbekannten Mann helfen wollte, schlugen ein 23-Jähriger und ein 26-Jähriger auf den Ersthelfer ein. Sie schlugen ebenso in Richtung von Sicherheitsmitarbeitern, die den Unbekannten zunächst festhielten.

Der Mann, dem der 63-Jährige helfen wollte, ist bislang unbekannt und steht im Verdacht, die sexuelle Belästigung zum Nachteil der 21-Jährigen begangen zu haben. Ein Tatverdacht gegen den 63-Jährigen hat sich nicht bestätigt.

Die Ermittler suchen demnach weiterhin Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen

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