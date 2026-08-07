Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Einbruch in podologische Praxis - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen (5. August, gegen 4:30 Uhr) in die Räumlichkeiten einer podologischen Praxis auf der Grunewaldstraße eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter über ein Fenster Zutritt zu den Praxisräumen. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Morgen das offenstehende Fenster eines Behandlungsraums und verständigte die Polizei.

Der Unbekannte entwendete nach derzeitigem Stand mindestens eine Trinkgelddose mit Bargeld sowie Kopfhörer.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: helle Haare und helle Haut, weißes kurzärmeliges Oberteil mit Kapuze, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarz-weiß gestreifter Rucksack, Handschuhe, helle Schuhe, Taschenlampe.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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