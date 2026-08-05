Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Körperverletzung und Widerstand - Strafanzeige

Duisburg (ots)

Nach einer Körperverletzung zum Nachteil einer 16-Jährigen am Dienstagmittag (4. August, 12:45 Uhr) an einer Wohngruppe auf der Karl-Marx-Straße hat die Polizei einen 31-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Der Mann weigerte sich zuvor trotz eines bestehenden Hausverbots, das Gelände der Einrichtung zu verlassen. Stattdessen setzte er sich demonstrativ auf die Grundstücksmauer. Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, sprang der 31-Jährige plötzlich vor die Einsatzkräfte und unterschritt dabei den erforderlichen Sicherheitsabstand erheblich. Die Polizeibeamten fixierten den Mann unter Gegenwehr. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen, benötigte jedoch vor Ort keine ärztliche Behandlung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

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