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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Mann ausgeraubt - Polizei ermittelt

Duisburg (ots)

Am Dienstagabend (4. August, 20:30 Uhr) soll ein 50-Jähriger im Bereich der Jägerstraße von zwei Männern ausgeraubt und verletzt worden sein. Der Mann schilderte den Einsatzkräften, dass das Duo Bargeld gefordert habe. Er hatte kein Bargeld dabei, woraufhin die Männer auf ihn eingeschlagen und ihn mit einem Messer verletzt haben. Der Verletzte habe sich losreißen können und bat Passanten um Hilfe. Die Täter seien in Richtung Gottliebstraße geflüchtet. Ein Rettungswagen brachte den Duisburger zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen wegen des schweren Raubes und hinsichtlich der Tatverdächtigen aufgenommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

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Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
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außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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