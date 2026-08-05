Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Schwerer Raub - Polizei fasst Tatverdächtige

Duisburg (ots)

Ein Duo soll am Montagmorgen (3. August, 6 Uhr) einen Mann (65) auf der Friedrich-Wilhelm-Straße verletzt, ausgeraubt und die Flucht samt Beute ergriffen haben.

Ein aufmerksamer Zeuge (45) beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der 65-jährige Geschädigte schilderte den Beamten, dass er von einem Unbekannten mit Fäusten und einem Fahrradschloss geschlagen wurde, während er in ein Taxi einsteigen wollte. Der Tatverdächtige habe ihm zudem noch eine Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. An der Tat sei auch eine Frau beteiligt gewesen.

Rettungskräfte versorgten den Verletzten an Ort und Stelle.

Der 45-jährige Zeuge teilte den Beamten mit, dass er beobachtet habe, wie beide Tatverdächtige auf einem E-Scooter über die Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Burgacker flüchteten. Er stellte den Einsatzkräften eine Personenbeschreibung und Fotos der Tatverdächtigen zur Verfügung.

Die Hartnäckigkeit der Beamten sollte sich auszahlen: Gegen 13:45 Uhr entdeckten Polizisten im Immanuel-Kant-Park einen Mann (36) und eine Frau (21), auf welche die Personenbeschreibungen passten und nahmen beide vorläufig fest.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der 36-Jährige einem Haftrichter des Amtsgerichts Duisburg vorgeführt. Er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Weil sich der dringende Tatverdacht gegen die 21-Jährige nicht erhärtete, kam sie auf freien Fuß. Das Duo muss sich mit einem Strafverfahren wegen schweren Raubes auseinandersetzen.

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