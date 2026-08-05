Polizei Duisburg

POL-DU: Datteln/Duisburg: Gewässerverunreinigung - Strafanzeige

Datteln/Duisburg (ots)

Die Wasserschutzpolizei Datteln war am Montagnachmittag (3. August, 15:10 Uhr) auf dem Dortmund-Ems-Kanal (Kilometer 14,3) in Höhe von Recklinghausen im Einsatz, weil nach Schleifarbeiten an der Spundwand eines festgemachten Schiffs Staub ins Gewässer geriet. Die Staubschicht verteilte sich über eine Fläche von 90 Metern x 30 Zentimetern. Nach Rücksprache mit der unteren Wasserbehörde saugte der Schiffsführer den Staub mit einem Nass- und Trockensauger wieder ein. Die Wasserschutzbeamten schrieben eine Strafanzeige wegen der Gewässerverunreinigung.

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