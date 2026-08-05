Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg: Steuermann auf Gütermotorschiff zu wenig - Weiterfahrverbot

Duisburg (ots)

Bei einer Schiffskontrolle eines Gütermotorschiffs am Montagabend (3. August, 23:10 Uhr) auf dem Rhein (Rheinkilometer 780) stellten die Wasserschutzpolizisten fest, dass die Mindestbesetzung unterschritten wurde - es fehlte ein Steuermann.

Die Beamten erteilten ein Weiterfahrverbot. Das Schiff musste, bis die Besatzung vollständig war, festgemacht werden. Die Wasserschützer schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

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