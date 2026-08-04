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Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kleve - Zweigstelle Moers und der Polizei Duisburg: Folgemeldung: Hinweisportal nach Angriff auf einem Schützenfest

Rheinberg/Duisburg (ots)

Am Samstagabend (1. August, 21:55 Uhr) griff ein mit einem Messer bewaffneter Unbekannter einen 28-Jährigen auf einem Schützenfest im Bereich Außenwall/Orsoyer Straße an und verletzte ihn schwer.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6326577

Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung bei der Aufklärung der Tat.

Personen, die Videos oder Fotos von dem Vorfall gefertigt haben, werden gebeten, diese im Hinweisportal der Polizei unter https://nrw.hinweisportal.de/ unter dem Ereignis "Rheinberg: Versuchtes Tötungsdelikt Schützenfest 01.08.2026" hochzuladen. Das Portal ist bis zum Ablauf des 16.08.2026 eingerichtet.

Alle weiteren Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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