Polizei Duisburg

POL-DU: Bonn/Wesseling/Duisburg: Schiffe auf Grund gelaufen - Niedrigwasser

Duisburg (ots)

Am Wochenende kam es auf dem Rhein bei Bonn/Köln in zwei Fällen zu Einschränkungen des Schiffverkehrs.

Am Samstagvormittag (1. August, 10:15 Uhr) lief ein Fahrgastschiff, besetzt mit rund 120 Fahrgästen, in Höhe der Konrad-Adenauer-Brücke auf Grund. Der Schiffsführer wendete das Schiff und fuhr zurück zum Steiger. Es verletzte sich niemand.

Am Sonntagnachmittag (2. August, 14:43 Uhr) fuhr sich ein Tankmotorschiff in Höhe von Wesseling (Rheinkilometers 669) fest. Das Bugstahlruder lief auf Sand und führte zu einer kurzfristigen Manövrierunfähigkeit. Dem Schiffsführer gelang es, das Schiff mit eigener Motorkraft fortzubewegen. Es kam zu keinen Beschädigungen.

In beiden Fällen nahm die Wasserschutzpolizeiwache Bonn die Unfälle auf.

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