POL-DU: Alt-Hamborn: Sexuelle Belästigung im Schwimmbad
Duisburg (ots)
Am Montagnachmittag (3. August, 17:20 Uhr) sollen drei Jugendliche zwei Mädchen (11 und 12 Jahre) in einem Schwimmbad an der Kampstraße am Gesäß angefasst haben.
Infolge dessen nahmen Polizisten die Anzeige wegen sexueller Belästigung auf. Während der Befragung der Minderjährigen konnten die mutmaßlichen Tatverdächtigen identifiziert werden. Die Jugendlichen im Alter von 11 bis 13 Jahren wurden zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht.
Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen.
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