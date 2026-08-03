Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung und Gewaltdelikt auf dem Weinfest

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (1. August, gegen 22:10 Uhr) eskaliert eine Situation auf dem Weinfest auf der Königstraße, bei der ein Mann (63) verletzt wurde und die Polizisten mehrere Strafanzeigen schrieben.

Was geschehen ist:

Eine 21-Jährige verständigte die Polizei, weil ein zunächst unbekannter Mann ihr ans Gesäß fasste und die Flucht ergriff. Sie erstattete Anzeige wegen sexueller Belästigung und beschrieb den Polizisten den Mann, der sie anfasste.

Wenige Minuten später ging ein weiterer Anruf bei der Polizei ein, weil mehrere Personen an einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Königstraße beteiligt waren. Zeugen berichteten, dass mindestens drei Personen auf einen Mann einschlagen würden.

Hierbei wurde ein 63-Jähriger verletzt und musste anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Verletzten soll es sich um den Tatverdächtigen der sexuellen Belästigung handeln. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und folgte zwei Männern, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren bis zum Kantpark, wo die Beamten die beiden Männer (23, 26) kontrollierten. Bei dem 26-Jährigen soll es sich um den Lebensgefährten der 21-Jährigen handeln, die zuvor am Gesäß berührt wurde.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt beiden eine Blutprobe. Alle beteiligten Personen müssen sich nun mit Strafverfahren auseinandersetzen. In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei.

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