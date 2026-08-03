Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Frau angegriffen - Staatsschutz ermittelt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (2. August, 14 Uhr) soll an einer Haltestelle an einem Möbelhaus an der Beecker Straße eine Frau unvermittelt eine 43-Jährige angegriffen, verletzte und die Flucht ergriffen haben.

Was geschehen sein soll:

Die 43-jährige Duisburgerin habe sich mit ihrer Tochter (10) an einer Haltestelle aufgehalten. Plötzlich und unerwartet habe sich eine Frau genähert. Die Unbekannte habe sofort auf die Duisburgerin eingeschlagen, ihr das Kopftuch herunter- und die Haare rausgerissen. Zudem habe sie die Mutter mit ausländerfeindlichen Parolen beleidigt und geschubst, sodass sie zu Boden gefallen sei. Als die Tochter dazwischengeriet, verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte Mutter und Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, dünne Statur, gelbes langes Oberteil, schwarze Leggings, Tattoo am Unterarm.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Unbekannten machen könnten. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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