Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Gasherd im Food-Truck explodiert

Duisburg (ots)

Ein 42-Jähriger war dabei, seinen Food-Truck am Freitagmittag (31. Juli, 12:15 Uhr) an der Masurenallee an einen Mann zu verkaufen. Während sich der potenzielle Käufer alleine im Fahrzeug umsah und den Gasherd ausprobierte, kam es zu einer Explosion. Ein Zeuge, der die Stichflamme sah, verständigte die Rettungskräfte.

Der schwerverletzte Interessent wurde mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber flog den 42-Jährigen, der außerhalb des Trucks stand, in eine Spezialklinik. Die Ermittlungen, wie es zu dem Unglück gekommen ist, dauern durch das Kriminalkommissariat 11 an.

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