POL-DU: Neudorf-Süd: Gasherd im Food-Truck explodiert
Duisburg (ots)
Ein 42-Jähriger war dabei, seinen Food-Truck am Freitagmittag (31. Juli, 12:15 Uhr) an der Masurenallee an einen Mann zu verkaufen. Während sich der potenzielle Käufer alleine im Fahrzeug umsah und den Gasherd ausprobierte, kam es zu einer Explosion. Ein Zeuge, der die Stichflamme sah, verständigte die Rettungskräfte.
Der schwerverletzte Interessent wurde mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber flog den 42-Jährigen, der außerhalb des Trucks stand, in eine Spezialklinik. Die Ermittlungen, wie es zu dem Unglück gekommen ist, dauern durch das Kriminalkommissariat 11 an.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell