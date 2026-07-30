Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Mann ausgeraubt - Duo in Untersuchungshaft

Duisburg (ots)

Ein 67-Jähriger rief am Dienstagabend (28. Juli, 19:30 Uhr) die Polizei, weil zwei Unbekannte ihm im Bereich eines leerstehenden Gebäudes An der Bleek/Leidenfroststraße ausraubten und flüchteten.

Während die Beamten auf dem Weg zum Einsatzort waren, beobachtete ein weiteres Streifenteam ein flüchtiges Duo in Richtung Vulkanstraße, nahm die Verfolgung auf und stellten die Personen.

Der ausgeraubte Mann aus Xanten schilderten den Einsatzkräften, dass zwei Männer ihn von hinten angriffen, auf ihn einschlugen und zu Boden brachten. Sie rissen ihm seinen Schmuck von den Fingern, von seinem Handgelenk sowie aus seiner Weste und liefen in Richtung der Bushaltestelle "Am Marientor".

Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen im Alter von 22 und 34 Jahren fanden die Polizisten das zuvor entwendete Diebesgut und stellten es sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter am Amtsgericht Duisburg einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Tatverdächtigen wegen des Verdachts des Raubes. Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 13 dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell