Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide/Marxloh: Folgemeldung zur illegalen Abfallentsorgung - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit vom 12. Juli (12:30 Uhr) bis zum 13. Juli (13 Uhr) 47 Akkus an einem Seeufer nahe der Vereinsstraße in Marxloh illegal entsorgt wurden. Eine Fachfirma wurde mit der Entsorgung der Akkus beauftragt.

Das zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu beiden illegalen Entsorgungen machen könnten. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Hinweis:

Wir berichteten am Vortag von einer illegalen Abfallentsorgung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6323308 Hier wird von der Entsorgung mehrerer Ölfässer sowie Akkus gesprochen. Die bereits veröffentlichte Pressemeldung bezieht sich nur auf die Ölfässer.

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