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Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Falscher Firmenmitarbeiter bestiehlt Seniorin - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter klingelte am Montagmittag (27. Juli, 12:30 Uhr) an der Kaiserswerther Straße bei einer Seniorin (89) und verschaffte sich Zutritt, indem er sich als Firmenmitarbeiter ausgab und vorgaukelte, die Wärmeregler des Wassers zu prüfen. Nachdem der Mann wenige Minuten in der Wohnung war, verschwand er.

Am Dienstag (28. Juli) stellte die Rentnerin im Beisein ihrer Tochter fest, dass Schmuck sowie eine vierstellige Summe Bargeld aus der Wohnung fehlen, und verständigte die Polizei. Sie beschrieb den Beamten den Dieb: 1,70 Meter groß, korpulente Statur, schwarze Haare, kurzer Bart, grüner Pullover, blaue Jeans.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Mann gesehen haben könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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