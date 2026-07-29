Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Drogenfund bei Verkehrskontrolle - Anzeige

Duisburg (ots)

Polizisten führten am Freitagabend (24. Juli, 21:20 Uhr) eine Verkehrskontrolle im Bereich der Heerstraße durch, als sich ein blauer VW Golf ohne Kennzeichen den Beamten näherte. Die Einsatzkräfte entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren. Während des Gespräches mit dem Mann stellten die Beamten den deutlichen Geruch von Cannabis fest, der aus dem Auto heraus aufstieg.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest war jedoch negativ. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug in Augenschein nahmen, stellten sie einen Schlagstock, ein Klappmesser, eine mittlere vierstellige Summe Bargeld sowie Betäubungsmittel fest.

Um das Fahrzeug sowie die Wohnung des Golf-Fahrers an der Siechenhausstraße zu durchsuchen, nahmen die Polizeibeamten Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Duisburg auf. Ein Staatsanwalt ordnete daraufhin die Durchsuchung an. In dem Fahrzeug fanden die Beamten über die bereits festgestellten Gegenstände hinaus keine weiteren relevanten Beweismittel. In der Wohnung stellten die Polizisten einen weiteren Schlagstock sowie eine Markenuhr sicher.

Der 22-Jährige muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 24 dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell