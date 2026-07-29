Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Illegale Abfallentsorgung - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit vom 15. Juli (17 Uhr) bis zum 16. Juli (17 Uhr) mehrere Ölfässer sowie Akkus im Landschaftsschutzgebiet an der Ruhrorter Straße/Bruchstraße illegal entsorgt. Ein 46-Jähriger meldete seine Feststellungen den Behörden, woraufhin das Zentrale Kriminalkommissariat der Wasserschutzpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Ermittler suchen Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Kommissariat unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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