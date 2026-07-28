Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Bei Pkw-Durchsuchung Widerstand geleistet - Anzeige

Duisburg (ots)

Polizisten vollstreckten mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes am Sonntagabend (26. Juli, 23:15 Uhr) einen Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der zu durchsuchende Wagen stand im Bereich der Neudorfer Straße/Otto-Keller-Straße. Die Beamten trafen auf eine 45-jährige Duisburgerin.

Während der Diensthund in dem Pkw nach Drogen suchte, trank die Duisburgerin eine Dose mit alkoholischem Inhalt. Der Spürhund fand Bargeld sowie mutmaßliche Betäubungsmittel - woraufhin die Frau ungeduldiger und auch aggressiver wurde und mit der Dose in Richtung der Einsatzkräfte werfen wollte. Das Werfen konnte durch die Beamten unterbunden werden und die 45-Jährige leistete Widerstand. Da die 45-Jährige weiterhin Widerstand leistete, fixierten die Beamten sie, woraufhin sie die Einsatzkräfte beleidigte. Auf der Polizeiwache Präsidium entnahm ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg der Frau eine Blutprobe.

Nun muss sie sich mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen übernommen.

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