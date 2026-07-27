Polizei Duisburg

POL-DU: 76-jährige Autofahrerin prallt gegen Mast - Führerschein sichergestellt

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Huckingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag (26. Juli, 14:55 Uhr) auf der Düsseldorfer Landstraße hat sich eine 76 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die BMW-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw überfuhr in einem Kreisverkehr zunächst eine Grünfläche, geriet auf ein Firmengelände und prallte anschließend gegen eine Betonsäule sowie einen Kameramast. Die 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Unfall auf, stellten den Führerschein sicher und fertigten einen Bericht für das Straßenverkehrsamt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt nun das Verkehrskommissariat 22 der Polizei Duisburg.

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