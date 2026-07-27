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Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Räuberischer Diebstahl - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (26. Juli, 16:45 Uhr) waren Polizisten im Bereich der Kaßlerfelder Straße im Einsatz. Anlass war der Verdacht des räuberischen Diebstahls gegen einen 33-jährigen Mann.

Der Fall im Detail:

Zeugen beobachteten einen Mann, der von der Kaßlerfelder Straße in Richtung Alberstraße zu Fuß unterwegs war und an sämtlichen Türen geparkter Autos rüttelte. Dann verschwand der Unbekannte mit seiner Bauchtasche in einem Mehrfamilienhaus. Als er wieder herauskam, hatte er einen Rucksack sowie eine Geldbörse bei sich. Da den Zeugen das verdächtig vorkam und sie von einer möglichen Straftat ausgingen, sprachen sie den Mann an, der daraufhin ein Messer aus seiner Bauchtasche zog, in Richtung der Zeugen hielt und verschwand. Diese verständigten die Polizei und teilten der Polizei eine Personenbeschreibung des Unbekannten mit.

Einsatzkräfte sichteten noch auf der Anfahrt im Bereich der Ruhrorter Straße den mutmaßlichen Dieb. In einem Hinterhof stießen sie auf den Flüchtigen. Sie nahmen den Mann vorläufig fest und stellten das Messer, den Rucksack und die Geldbörse sicher. In der Geldbörse befand sich eine Vielzahl von Dokumenten - auch der Personalausweis einer Frau, die in dem Haus gemeldet ist, in das der 33-Jährige zuvor gegangen war.

Die Beamten kontaktierten die 31-jährige Inhaberin des Personalausweises. Die Frau bestätigte, dass ihr ein Rucksack, eine Tasche, eine Geldbörse und ein Armband fehlen würden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde dem 33-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen - zudem wurde er vorläufig festgenommen. Er wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 36 dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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