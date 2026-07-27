Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Protestaktion im Delfinarium - Strafanzeige

Duisburg (ots)

Drei Personen sind am Sonntagnachmittag (26. Juli, 14:40 Uhr) während einer Delfinshow im Duisburger Zoo in das Wasserbecken gesprungen und haben Transparente hochgehalten. Mit den Aktionen wollten die beiden Männer (34 und 41 Jahre alt) sowie eine 29-jährige Frau auf ihre Kritik an der Haltung von Delfinen aufmerksam machen. Auf den Transparenten standen unter anderem die Schriftzüge "Sie verdienen den Ozean" und "Kein Tier wählt die Gefangenschaft".

Mitarbeiter des Zoos brachen die Delfinshow daraufhin ab und räumten das Delfinarium mit rund 1.200 Zuschauern. Die Delfine wurden unmittelbar aus dem Becken in einen geschützten Bereich geleitet.

Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die drei Personen bereits nicht mehr im Wasser. Die Einsatzkräfte brachten das Trio zur Feststellung der Personalien zur Polizeiwache Präsidium. Nach Zahlung von Sicherheitsleistungen konnten die drei in den Niederlanden wohnhaften Personen die Polizeiwache wieder verlassen. Zudem erhielten sie einen Platzverweis für den unmittelbaren Bereich vor dem Zoo.

Die beiden Männer und die Frau müssen sich nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch auseinandersetzen.

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