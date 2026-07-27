PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Protestaktion im Delfinarium - Strafanzeige

Duisburg (ots)

Drei Personen sind am Sonntagnachmittag (26. Juli, 14:40 Uhr) während einer Delfinshow im Duisburger Zoo in das Wasserbecken gesprungen und haben Transparente hochgehalten. Mit den Aktionen wollten die beiden Männer (34 und 41 Jahre alt) sowie eine 29-jährige Frau auf ihre Kritik an der Haltung von Delfinen aufmerksam machen. Auf den Transparenten standen unter anderem die Schriftzüge "Sie verdienen den Ozean" und "Kein Tier wählt die Gefangenschaft".

Mitarbeiter des Zoos brachen die Delfinshow daraufhin ab und räumten das Delfinarium mit rund 1.200 Zuschauern. Die Delfine wurden unmittelbar aus dem Becken in einen geschützten Bereich geleitet.

Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die drei Personen bereits nicht mehr im Wasser. Die Einsatzkräfte brachten das Trio zur Feststellung der Personalien zur Polizeiwache Präsidium. Nach Zahlung von Sicherheitsleistungen konnten die drei in den Niederlanden wohnhaften Personen die Polizeiwache wieder verlassen. Zudem erhielten sie einen Platzverweis für den unmittelbaren Bereich vor dem Zoo.

Die beiden Männer und die Frau müssen sich nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch auseinandersetzen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 14:12

    POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Randalierender Teenager - Strafanzeige

    Duisburg (ots) - Am Sonntagmorgen (26. Juli, 08:06 Uhr) riefen Mitarbeiter einer Einrichtung an der Kaiserswerther Straße die Polizei, weil ein Bewohner randalieren würde. Noch vor dem Eintreffen der Beamten, ergriff der 14-Jährige die Flucht. Ein 31-jähriger Mitarbeiter schilderte den Einsatzkräften, dass der Jugendliche Gegenstände beschädigte, Bargeld ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 11:50

    POL-DU: Mittelmeiderich: Sperrmüll brannte - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Zeugen verständigten die Polizei, weil in der Nacht zu Montag (27. Juli, 1 Uhr) Sperrmüll vor einem Haus an der Marktstraße aus bisher unbekannten Gründen brannte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Scheibe eines Erdgeschossfensters sprang und war verrußt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800. ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 11:50

    POL-DU: Neumühl: Brand im leerstehenden Gebäude - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am Samstagmorgen (25. Juli, gegen 6 Uhr) zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Straße Am Sandberg aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizisten nahmen die Anzeige auf. Personen wurden nicht verletzt. Das Gebäude gilt als einsturzgefährdet. Das Kriminalkommissariat 11 hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren