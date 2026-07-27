POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Randalierender Teenager - Strafanzeige
Duisburg (ots)
Am Sonntagmorgen (26. Juli, 08:06 Uhr) riefen Mitarbeiter einer Einrichtung an der Kaiserswerther Straße die Polizei, weil ein Bewohner randalieren würde. Noch vor dem Eintreffen der Beamten, ergriff der 14-Jährige die Flucht.
Ein 31-jähriger Mitarbeiter schilderte den Einsatzkräften, dass der Jugendliche Gegenstände beschädigte, Bargeld entwendete, sich aggressiv verhielt, indem er ihn körperlich angriff, und dann die Flucht ergriff. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Der 14-Jährige muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen übernommen.
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