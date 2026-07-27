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Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Randalierender Teenager - Strafanzeige

Duisburg (ots)

Am Sonntagmorgen (26. Juli, 08:06 Uhr) riefen Mitarbeiter einer Einrichtung an der Kaiserswerther Straße die Polizei, weil ein Bewohner randalieren würde. Noch vor dem Eintreffen der Beamten, ergriff der 14-Jährige die Flucht.

Ein 31-jähriger Mitarbeiter schilderte den Einsatzkräften, dass der Jugendliche Gegenstände beschädigte, Bargeld entwendete, sich aggressiv verhielt, indem er ihn körperlich angriff, und dann die Flucht ergriff. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 14-Jährige muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen übernommen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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