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Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Sperrmüll brannte - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Zeugen verständigten die Polizei, weil in der Nacht zu Montag (27. Juli, 1 Uhr) Sperrmüll vor einem Haus an der Marktstraße aus bisher unbekannten Gründen brannte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Scheibe eines Erdgeschossfensters sprang und war verrußt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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