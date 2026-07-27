POL-DU: Mittelmeiderich: Sperrmüll brannte - Zeugensuche
Duisburg (ots)
Zeugen verständigten die Polizei, weil in der Nacht zu Montag (27. Juli, 1 Uhr) Sperrmüll vor einem Haus an der Marktstraße aus bisher unbekannten Gründen brannte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Scheibe eines Erdgeschossfensters sprang und war verrußt.
Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.
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