Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Brand im leerstehenden Gebäude - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am Samstagmorgen (25. Juli, gegen 6 Uhr) zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Straße Am Sandberg aus. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizisten nahmen die Anzeige auf. Personen wurden nicht verletzt. Das Gebäude gilt als einsturzgefährdet.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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