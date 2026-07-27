PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Zweimal Gebäudeschaden durch Brände - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

POL-DU: Zweimal Gebäudeschaden durch Brände - Polizei ermittelt und sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Stadtgebiet (ots)

Zwei Brände haben am Wochenende zu Schäden an Gebäuden geführt. Personen wurden in beiden Fällen nicht verletzt.

Zunächst kam es am Freitagabend (24. Juli, gegen 19:15 Uhr) in Fahrn auf der Weseler Straße zu einem Brand im Kellergang eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Keller wurden durch Ruß beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer und lüftete anschließend den betroffenen Kellerbereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein.

In der Nacht zu Samstag (25. Juli, gegen 1:00 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr nach Neudorf zur Koloniestraße gerufen. Unbekannte hatten unmittelbar vor einem Mehrfamilienhaus einen Sperrmüllhaufen in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte Teile der Gebäudefassade, konnte jedoch gemeinsam von Polizei und Feuerwehr schnell gelöscht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Kriminalkommissariat 11 hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der mutmaßlichen Brandstiftung in der Nacht zu Samstag geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.07.2026 – 13:47

    POL-DU: Vier Brände an einem Tag - Kriminalpolizei ermittelt

    Stadtgebiet (ots) - Am 21. Juli wurden Polizei und Feuerwehr innerhalb weniger Stunden zu vier Bränden im Stadtgebiet gerufen. Gegen 11:30 Uhr brannte in Aldenrade auf der Dr. Wilhelm-Roelen-Straße ein Gasgrill auf einem Balkon. Am Nachmittag (15 Uhr) kam es auf der Lindenstraße in Hochheide aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand. Bereits rund 15 Minuten später (15:15 Uhr) geriet eine Böschung an der ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 15:34

    POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Schockanruf - Betrüger erbeuten hohe Bargeldsumme

    Duisburg (ots) - Eine Unbekannte hat am Mittwoch (22. Juli) eine Seniorin mit einem Schockanruf um eine hohe Summe Bargeld gebracht. Die Frau rief die Seniorin an und behauptete, dass für die medizinische Behandlung ihrer Tochter ein hoher Geldbetrag benötigt werde. Im weiteren Verlauf kam es gegen 16:45 Uhr an der Haustür der Seniorin auf der Gleiwitzer Straße zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren