Polizei Duisburg

POL-DU: Zweimal Gebäudeschaden durch Brände - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stadtgebiet (ots)

Zwei Brände haben am Wochenende zu Schäden an Gebäuden geführt. Personen wurden in beiden Fällen nicht verletzt.

Zunächst kam es am Freitagabend (24. Juli, gegen 19:15 Uhr) in Fahrn auf der Weseler Straße zu einem Brand im Kellergang eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Keller wurden durch Ruß beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Feuer und lüftete anschließend den betroffenen Kellerbereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein technischer Defekt ursächlich für den Brand gewesen sein.

In der Nacht zu Samstag (25. Juli, gegen 1:00 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr nach Neudorf zur Koloniestraße gerufen. Unbekannte hatten unmittelbar vor einem Mehrfamilienhaus einen Sperrmüllhaufen in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte Teile der Gebäudefassade, konnte jedoch gemeinsam von Polizei und Feuerwehr schnell gelöscht werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Das Kriminalkommissariat 11 hat in beiden Fällen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der mutmaßlichen Brandstiftung in der Nacht zu Samstag geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell