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Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Kriminalpolizei ermittelt nach Wurf eines Gegenstandes auf die Autobahn - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer verständigte die Polizei, weil Unbekannte am Freitagabend (24. Juli, gegen 19:50 Uhr) einen Gegenstand von einer Fußgängerbrücke (Jägerstraße) oberhalb der A 59 herunterwarfen und dieser auf seinem Autodach landete. Der Fahrer, der in Fahrtrichtung Dinslaken fuhr, hörte einen lauten Knall, fuhr zunächst weiter, weil er nicht auf der Autobahn anhalten wollte.

Der Duisburger schilderte den Einsatzkräften, dass es sich mutmaßlich um zwei Jugendliche gehandelt haben könnte. Sein Auto blieb unbeschädigt. Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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