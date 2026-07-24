Polizei Duisburg

POL-DU: Vier Brände an einem Tag - Kriminalpolizei ermittelt

Stadtgebiet (ots)

Am 21. Juli wurden Polizei und Feuerwehr innerhalb weniger Stunden zu vier Bränden im Stadtgebiet gerufen.

Gegen 11:30 Uhr brannte in Aldenrade auf der Dr. Wilhelm-Roelen-Straße ein Gasgrill auf einem Balkon. Am Nachmittag (15 Uhr) kam es auf der Lindenstraße in Hochheide aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand. Bereits rund 15 Minuten später (15:15 Uhr) geriet eine Böschung an der Borussiastraße / Obere Holtener Straße in Neumühl in Brand. Gegen 15:30 Uhr meldete schließlich eine Mitarbeiterin einer Papierfabrik in Friemersheim den Brand in einer Lagerhalle für Altpapier. Bei keinem der vier Brandereignisse wurden Personen verletzt. Das Kriminalkommissariat 11 hat in allen Fällen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

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