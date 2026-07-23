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Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Schockanruf - Betrüger erbeuten hohe Bargeldsumme

Duisburg (ots)

Eine Unbekannte hat am Mittwoch (22. Juli) eine Seniorin mit einem Schockanruf um eine hohe Summe Bargeld gebracht. Die Frau rief die Seniorin an und behauptete, dass für die medizinische Behandlung ihrer Tochter ein hoher Geldbetrag benötigt werde. Im weiteren Verlauf kam es gegen 16:45 Uhr an der Haustür der Seniorin auf der Gleiwitzer Straße zur Übergabe einer hohen Summe Bargeld an eine Abholerin.

Die Frau wird auf etwa 40 Jahre geschätzt und ist circa 1,72 Meter groß. Sie hat dunkle, nach hinten gebundene Haare und trug ärztliche Kleidung mit weißen und blauen Akzenten. Zudem führte sie eine blaue Handtasche mit sich.

Das Kriminalkommissariat 32 sucht Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt:

   - Polizei, Staatsanwaltschaften, Ärzte oder Krankenhäuser fordern 
     niemals Bargeld oder Wertgegenstände am Telefon.
   - Seien Sie misstrauisch bei dramatischen Anrufen, die Zeitdruck 
     aufbauen oder Angst erzeugen.
   - Legen Sie auf und kontaktieren Sie die angeblich betroffene  
     Person oder Angehörige selbst unter einer Ihnen bekannten 
     Nummer. Informieren Sie im Zweifel sofort die Polizei über den 
     Notruf 110.
   - Übergeben Sie niemals Bargeld, Schmuck oder andere 
     Wertgegenstände an Unbekannte.
   - Sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden oder Nachbarn über solche
     Betrugsmaschen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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