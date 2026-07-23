Polizei Duisburg

POL-DU: 37-Jähriger nach Polizeieinsatz im Krankenhaus verstorben - Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei Düsseldorf ermitteln

Duisburg/Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Düsseldorf

Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Duisburg wurden in der Nacht auf Sonntag (19. Juli 2026) aufgrund von Schreien aus einer Wohnung zu einem Einsatz in der Essenberger Straße gerufen.

Im Badezimmer der Wohnung hatte sich ein 37-jähriger Gast des Mieters eingeschlossen, der lautstark schrie, durch unkontrollierte Bewegungen das Mobiliar beschädigte und nicht auf die beruhigende Ansprache der Einsatzkräfte reagierte. Die Beamten verschafften sich in der Folge Zutritt zu dem Badezimmer, legten dem Mann aus Eigensicherungsgründen und zu seinem Schutz zunächst Hand- und Fußfesseln an und verständigten einen Notarzt sowie einen Rettungswagen. Im Verlauf des Einsatzes verlor der Mann sein Bewusstsein und musste durch die eingesetzten Einsatz- und Rettungskräfte reanimiert werden. Nach zunächst erfolgreicher Reanimation kam der 37-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb.

Das Polizeipräsidium Düsseldorf hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg die Ermittlungen aufgenommen.

Der Leichnam wurde am Montag, 20. Juli 2026 in der Rechtsmedizin Duisburg obduziert. Nach vorläufigem Ergebnis der Obduktion ist von einer todesursächlichen Hypoxie auszugehen. Außerdem bestehen Anhaltspunkte für eine Intoxikation. Vor einer abschließenden Bewertung sind die weiteren in Auftrag gegebenen Gutachten - insbesondere die histologische und toxikologische Untersuchung - abzuwarten.

Da ein Zusammenhang mit der erfolgten Fesselung in Bauchlage nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge gegen sechs mutmaßlich an der Fesselung beteiligte Polizeibeamte und zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen geführt.

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