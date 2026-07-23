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Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Auto erfasst Fußgänger - Senior schwer verletzt

Duisburg (ots)

Ein 81-jähriger Fußgänger ist am Mittwochvormittag (22. Juli, 11:05 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Großenbaumer Allee (Höhe Hausnummer 10) schwer verletzt worden. Der Senior überquerte die Fahrbahn, als er von einem Pkw erfasst wurde. Der 40-jährige Fahrer aus Düsseldorf war zuvor von einem Parkplatz nach links auf die Großenbaumer Allee in Richtung Altenbrucher Damm abgebogen.

Der 81-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein eingesetzter Notarzt konnte vor Ort eine Lebensgefahr zunächst nicht ausschließen. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Einsatzkräfte der Polizei sperrten den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme ab. Zur Dokumentation und Spurensicherung wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Essen hinzugezogen. Zudem sicherten die Beamten Videoaufzeichnungen. Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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