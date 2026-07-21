Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: 41-Jähriger stört Polizeieinsatz auf Stadtfest - Gewahrsam

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19. Juli, 00:30 Uhr) kam es auf dem Duisburger Stadtfest zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Die Polizei erschien vor Ort und beruhigte die Situation. Ein 41-jähriger Unbeteiligter störte während der Sachverhaltsaufnahme die polizeiliche Maßnahme. Dem alkoholisierten Störer wurde ein Platzverweis erteilt. Da der Aggressor der Aufforderung nicht nachkam, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Der 41-Jährige muss sich nun mit einer Strafanzeige auseinandersetzen.

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