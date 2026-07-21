PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: 41-Jähriger stört Polizeieinsatz auf Stadtfest - Gewahrsam

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19. Juli, 00:30 Uhr) kam es auf dem Duisburger Stadtfest zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Die Polizei erschien vor Ort und beruhigte die Situation. Ein 41-jähriger Unbeteiligter störte während der Sachverhaltsaufnahme die polizeiliche Maßnahme. Dem alkoholisierten Störer wurde ein Platzverweis erteilt. Da der Aggressor der Aufforderung nicht nachkam, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Der 41-Jährige muss sich nun mit einer Strafanzeige auseinandersetzen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 14:23

    POL-DU: Friemersheim: 25-Jähriger rast ohne Führerschein durch die Stadt

    Duisburg (ots) - Einer Polizeistreife ist am Freitagabend (17. Juli, 21:10 Uhr) im Bereich der Duisburger Straße am Hochemmericher Markt ein grauer Audi aufgefallen, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten entschieden sich, den Wagen anzuhalten und zu kontrollieren und fuhren dem Audi hinterher. Dabei konnten sie beobachten, wie er unter anderem ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 14:06

    POL-DU: Bergheim: Mit Schusswaffe bedroht - Zeugen gesucht

    Duisburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls von Samstagnachmittag (18. Juli, 16:30 Uhr) in der Nähe eines Kiosks auf dem Flutweg. Nach einem Streit soll ein Unbekannter einen 26-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der Mann zog laut Aussage des 26-Jährigen die Waffe aus seinem Hosenbund und richtete sie auf den Mann, der zur Abwehr mit einem Tierabwehrspray in Richtung des Unbekannten sprühte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren