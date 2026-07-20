Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg: Versuchtes Tötungsdelikt am weißen Riesen

Duisburg (ots)

Aus bisher unbekannten Gründen eskalierte vor dem Weißen Riesen an der Ottostraße in der Nacht zu Samstag (18. Juli, 02:19 Uhr) ein Streit zwischen einem 22-Jährigen (der am Folgetag vorläufig festgenommen wurde) und mehreren Personen.

Als die Polizisten am Weißen Riesen eintrafen, stießen sie auf am Streit beteiligte Personen. Drei von ihnen waren verletzt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten die Beamten Erste Hilfe bei einem 22-Jährigen, weil er schwer verletzt war.

Die Beteiligten schilderten den Einsatzkräften, dass der 22-jährige Tatverdächtige während eines verbalen Konfliktes eskalierte und mutmaßlich mit einem Messer Personen verletzte. Im Nachgang ergriff er die Flucht.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt, woraufhin bei der Polizei Duisburg eine Mordkommission eingerichtet wurde. Hinweise aus der Bevölkerung sowie die Ermittlungen brachten die Beamten am Sonntag (19. Juli) auf die Spur eines 22-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ eine Richterin am Amtsgericht Duisburg einen mündlichen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung, in der sich der Tatverdächtige aufhalten soll. In der Wohnung konnte der Mann angetroffen und widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter am Amtsgericht Duisburg am Montagmittag (20. Juli) einen Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen versuchten Totschlags. Die Ermittlungen zur Motivlage sowie zu den Hintergründen dauern derzeit an. Der verletzte 22-Jährige ist derzeit außer Lebensgefahr.

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