Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: 25-Jähriger rast ohne Führerschein durch die Stadt

Duisburg (ots)

Einer Polizeistreife ist am Freitagabend (17. Juli, 21:10 Uhr) im Bereich der Duisburger Straße am Hochemmericher Markt ein grauer Audi aufgefallen, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Die Beamten entschieden sich, den Wagen anzuhalten und zu kontrollieren und fuhren dem Audi hinterher. Dabei konnten sie beobachten, wie er unter anderem mehrfach Sperrflächen überfuhr. Im Bereich Moerser Straße / Margaretenstraße nahm er einem Lkw die Vorfahrt, sodass der Fahrer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Schließlich verloren die Einsatzkräfte den Sichtkontakt zum Fahrzeug. Im Bereich der Europaallee machten Zeugen aber kurze Zeit später die Polizei auf einen Mann aufmerksam, der sich im Bereich eines Firmengeländes verdächtig verhielt. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Fahrer des Audi handeln müsse, da er die Fahrzeugschlüssel zum entsprechenden Auto in seiner Unterhose versteckt hielt. Außerdem passte sein Aussehen zu dem Mann, den die Beamten zuvor am Steuer des Audi gesehen haben. Der Audi stand in der Nähe geparkt. Die Polizei stellte fest, dass der 25-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte. Er bekam eine Anzeige wegen des verbotenen Kfz-Rennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem wurde ein Bericht an das Straßenverkehrsamt geschrieben. Der Audi, mit dem er unterwegs war, ist auf seine Mutter (51) zugelassen. Auch sie muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen, weil sie ihren Sohn hat ohne Fahrerlaubnis fahren lassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

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