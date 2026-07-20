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Polizei Duisburg

POL-DU: Bergheim: Mit Schusswaffe bedroht - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls von Samstagnachmittag (18. Juli, 16:30 Uhr) in der Nähe eines Kiosks auf dem Flutweg. Nach einem Streit soll ein Unbekannter einen 26-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben. Der Mann zog laut Aussage des 26-Jährigen die Waffe aus seinem Hosenbund und richtete sie auf den Mann, der zur Abwehr mit einem Tierabwehrspray in Richtung des Unbekannten sprühte. Der Mann mit der Waffe verschwand schließlich. Er wird wie folgt beschrieben:

   -	ca. 25 bis 35 Jahre alt
   -	Etwa 1,80 Meter groß
   -	schlank
   -	braune kurze Haare
   -	drei-Tage-Bart
   -	weiß-blau-karierte 3/4-Hose
   -	schwarze Sonnenbrille

Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 35 zu melden.

Der 26-Jährige muss sich mit einer Anzeige auseinandersetzen, weil er das Tierabwehrspray gegen Menschen einsetzte.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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