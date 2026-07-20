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Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Senior zu Hause bestohlen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Sonntagabend (19. Juli) erschien ein 82-Jähriger auf der Polizeiwache Hamborn und brachte zur Anzeige, dass ein Unbekannter um 16 Uhr bei ihm zu Hause an der Sofienstraße geklingelt und sich als Firmenmitarbeiter ausgegeben hatte. Der Senior brachte den Mann in seine Wohnung und schöpfte zunächst keinen Verdacht. Nachdem der mutmaßliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, stellte er fest, dass die Geldbörse sowie Bargeld fehlten, und erstattete Anzeige.

Er beschrieb den Polizisten den Unbekannten wie folgt: Ca. 26 bis 27 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze kurze Haare, dunkler Trainingsanzug.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Betrüger gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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