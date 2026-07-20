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Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Boote im Yachtclub aufgebrochen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines besonders schweren Falls des Diebstahls zwischen Donnerstagnachmittag (16. Juli, 17 Uhr) und Freitagvormittag (17. Juli, 10 Uhr). Unbekannte haben sich Zugang zum umzäunten Gelände eines Yacht-Clubs am Strohweg verschafft und sind dort in drei Segelboote eingebrochen. In mindestens einem Boot machten die Täter Beute. Sie stahlen unter anderem Getränke und Werkzeug. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 35 der Polizei Duisburg zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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