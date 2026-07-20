PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Auto in Brand geraten - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19. Juli, 03:20 Uhr) rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der Behringstraße aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug einer 33-Jährigen in Brand. Der schwarze BMW brannte vollständig aus und die Einsatzkräfte begannen mit der Zeugensuche. Eine Zeugin beobachtete unmittelbar vor Entstehung des Brandes ein Fahrzeug, welches sich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Brandörtlichkeit entfernt habe. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV mit Duisburger Kennzeichen handeln. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen am Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 13:42

    POL-DU: Duisburg-Kaßlerfeld: Brand am Spielplatz - Zeugen gesucht

    Duisburg (ots) - Am Samstagabend (18. Juli, 22:40 Uhr) verursachten drei Personen auf dem Spielplatz in der Nähe der Wrangelstraße ein Brand. Die unbekannten Täter setzten eine Sitzbank in Brand und flüchteten. Zwei Tatverdächtige flüchteten mit einem grauen Roller und ein Tatverdächtiger entfernte sich zu Fuß. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Zeuge ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 13:33

    POL-DU: Duisburg-Neuenkamp: 14-Jähriger verursacht Rasenflächenbrand und flüchtet

    Duisburg (ots) - Am Freitagmittag (17. Juli, 15:20 Uhr) setzte ein 14-Jähriger am Parallelhafen eine Rasenfläche in Brand. Ein Zeuge beobachtete, wie der 14-Jährige einen Feuerwerkskörper auf die Grünfläche warf. Anschließend flüchtete der 14-Jährige mit einem E-Scooter. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und ermöglichte so die Ermittlung des ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 11:35

    POL-DU: Hochheide: Wohnungsbrand - Kriminalpolizei ermittelt

    Duisburg (ots) - Am Donnerstagvormittag (16. Juli, 10:40 Uhr) rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Wohnungsbrand an der Ziethenstraße aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Ein 51-Jähriger erlitt leichte Verletzungen und Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Brandwohnung und auch die darunter befindlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren