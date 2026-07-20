Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen-Mitte: Auto in Brand geraten - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag (19. Juli, 03:20 Uhr) rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand auf der Behringstraße aus. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug einer 33-Jährigen in Brand. Der schwarze BMW brannte vollständig aus und die Einsatzkräfte begannen mit der Zeugensuche. Eine Zeugin beobachtete unmittelbar vor Entstehung des Brandes ein Fahrzeug, welches sich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Brandörtlichkeit entfernt habe. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen SUV mit Duisburger Kennzeichen handeln. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen am Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0203 2800 zu melden.

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