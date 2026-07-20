Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg-Kaßlerfeld: Brand am Spielplatz - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Samstagabend (18. Juli, 22:40 Uhr) verursachten drei Personen auf dem Spielplatz in der Nähe der Wrangelstraße ein Brand. Die unbekannten Täter setzten eine Sitzbank in Brand und flüchteten. Zwei Tatverdächtige flüchteten mit einem grauen Roller und ein Tatverdächtiger entfernte sich zu Fuß. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Zeuge konnte die Tat beobachten. Er beschrieb der Polizei die drei Tatverdächtigen. Es handle sich um eine Gruppe von Jugendlichen. Einer der Tatverdächtigen sei grau gekleidet, einer der Tatverdächtigen sei schwarz gekleidet gewesen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen am Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0203 2800 zu melden.

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