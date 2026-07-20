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POL-DU: Duisburg-Neuenkamp: 14-Jähriger verursacht Rasenflächenbrand und flüchtet

Duisburg (ots)

Am Freitagmittag (17. Juli, 15:20 Uhr) setzte ein 14-Jähriger am Parallelhafen eine Rasenfläche in Brand. Ein Zeuge beobachtete, wie der 14-Jährige einen Feuerwerkskörper auf die Grünfläche warf. Anschließend flüchtete der 14-Jährige mit einem E-Scooter. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und ermöglichte so die Ermittlung des Jugendlichen. Dieser muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

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Polizei Duisburg
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Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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