POL-DU: Duisburg-Neuenkamp: 14-Jähriger verursacht Rasenflächenbrand und flüchtet

Duisburg (ots) - Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag (17. Juli, 1:20 Uhr) einen mutmaßlichen Einbrecher gefasst. Der Mann soll sich Zugang zu einem Firmengelände an der Kruppstraße verschafft haben und dort mit zwei Komplizen eine große Zahl an Fahrzeugfelgen neben einem blauen Transporter zum Abtransport bereitgelegt haben. Als die Polizei eintraf, flüchteten ...

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