Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Wohnungsbrand - Kriminalpolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Am Donnerstagvormittag (16. Juli, 10:40 Uhr) rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Wohnungsbrand an der Ziethenstraße aus.

Die Feuerwehr löschte die Flammen im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Ein 51-Jähriger erlitt leichte Verletzungen und Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Brandwohnung und auch die darunter befindlichen Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde unter anderem ein Brandsachverständiger eingesetzt. Derzeit deuten die Ermittlungen auf fahrlässige Brandstiftung hin.

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