Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Wollte Felgen stehlen - Polizei fasst Einbrecher

Duisburg (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag (17. Juli, 1:20 Uhr) einen mutmaßlichen Einbrecher gefasst.

Der Mann soll sich Zugang zu einem Firmengelände an der Kruppstraße verschafft haben und dort mit zwei Komplizen eine große Zahl an Fahrzeugfelgen neben einem blauen Transporter zum Abtransport bereitgelegt haben. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Männer zu Fuß.

Einen Verdächtigen konnten die Beamten in der Nähe finden: Der 35-Jährige lag mit einem gebrochenen Bein auf einem nahe gelegenen Bahngelände. Die beiden anderen Tatverdächtigen konnten flüchten.

Der blaue Transporter wurde sichergestellt. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls muss er sich jetzt mit einem Verfahren auseinandersetzen.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter anderem Zeugen der Flucht. Wer Hinweise auf die beiden Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 an die Ermittlerinnen und Ermittler zu wenden.

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