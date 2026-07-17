Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Wiegeaktion für Wohnwagen und Wohnmobile - Bilanz

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Mit dem Auftakt der Sommerferien stand am Freitagnachmittag (17. Juli) an der Schauinsland-Reisen-Arena die Sicherheit von Campern im Fokus, vor allem im Hinblick auf Gewicht und Überladung: Die Polizei Duisburg stellte am Freitag gemeinsam mit der NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr neben der DEKRA jeweils eine Schwerlastwaage auf, damit Wohnmobil- und Wohnwagenbesitzer das Gewicht ihrer Fahrzeuge prüfen konnten.

Insgesamt 81 Camper und andere Fahrgespanne machten davon Gebrauch, rollten über die Waage und kamen mit den Expertinnen und Experten unter anderem zu den Themen Ladungssicherung und Einbruchschutz ins Gespräch.

Die Veranstalter der NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr kooperierten mit der Polizei Duisburg sowie renommierten Partnern, wie dem ADAC Nordrhein, B.A.D.S., der DEKRA und der Duisburger Verkehrswacht, um Besucherinnen und Besuchern eine gelungene Mischung aus Information, Verwiegung und direkter Hilfe zu bieten. Ziel war es, Überladung zu verhindern, das Fahrverhalten zu verbessern und teure Bußgelder durch verantwortungsvolles Handeln zu vermeiden.

Von 14:00 bis 18:00 Uhr verwandelte sich das Gelände rund um die Schauinsland-Reisen-Arena in einen lebendigen Treffpunkt für Camperinnen und Camper. Vor Ort standen Expertinnen und Experten bereit, um individuelle Fragen zu beantworten: Wie können Einbruchschutz, Gasflaschen-Sicherheit und Reifenkontrollen das Reiseerlebnis sicherer machen? Welche Tricks helfen bei der Ladungssicherung und welche Regeln gelten speziell für Reisemobile und Wohnwagen?

Besitzerinnen und Besitzer von Reisemobilen und Wohnwagen konnten ihr Gesamtgewicht des Gefährts überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass die Ladung im zulässigen Rahmen bleibt und der Bremsweg nicht unnötig verlängert wird. Zusätzlich bot die mobile Zweiradprüfstation des ADAC Nordrhein Sicherheitschecks für Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes - inklusive kleiner Reparaturen - an. Ein Fahrsimulator gab Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, Fahrgefühl und Reaktionsvermögen unter realistischen Bedingungen zu testen.

Besonders erinnerungswürdig blieben die menschlichen Anekdoten: eine humorvolle Begegnung, weil anstatt eines Beifahres ein Chihuahua namens "Lurchi" das Wiege-Vergnügen mit seinem Bellen besonders ertönte. Spitzenreiter war ein Wohnmobil mit einem verwogenen Gewicht von 14.300 Kilogramm - ein Traumhaus auf Rädern. Eine Camping-Familie hatte besonderes Interesse an der Veranstaltung und fuhr prompt die Markise aus, holte das Mobiliar raus und genoss die Polizeiatmosphäre. Solche Momente zeigten, dass Sicherheit und Freude am Reisen Hand in Hand gehen können - mit Respekt, Professionalität und einem Lächeln.

Die Resonanz der Besucherinnen und Besucher hat erneut gezeigt, wie wichtig regelmäßige Checks und fachkundige Beratung sind, um die Reisesaison sicher zu beginnen.

Weil Sicherheit im Straßenverkehr uns alle betrifft, ließen es sich die Verkehrsreferentin des Ministeriums des Innern des Landes NRW, Frau Maria del Carmen Fernandez Mendez, der Geschäftsführer der NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr, Markus Szech, der Duisburger Polizeipräsident Alexander Dierselhuis sowie der Leiter der Direktion Verkehr, Alexander Paffrath, nicht nehmen, hautnah Camping-Wiegeluft zu schnuppern und sich beraten zu lassen.

Der Dank gilt allen Partnerinnen und Partnern sowie den Besuchenden für ihr großes Interesse. Die Polizei Duisburg wünscht allen Reisenden eine sichere und entspannte Sommerreise.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell